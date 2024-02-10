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В Госдуму внесли законопроект о продлении пособия на ребёнка до 18 лет

Сейчас выплата пособий прекращается при достижении ребенком 17 лет.

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В Госдуму внесли законопроект о продлении пособия на ребёнка до 18 лет

Автор: 7info7

Опубликовано

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает продление пособия на ребёнка до 18 лет. Сейчас выплата пособий приостанавливается при достижении ребенком 17 лет. Соответствующий документ размещён в электронной базе ГД.

Депутаты обратили внимание, что по нынешнему закону ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. При этом ребёнком признаётся лицо, не достигшее 18 лет. Такая ситуация не в полной мере согласована с семейным кодексом.

Авторы законопроекта заявляют: юные граждане России до 18 лет учатся, не заняты в трудовой деятельности. Следовательно, сохраняется их зависимое положение от родителей, которые несут за детей не только ответственность, но и дополнительные расходы.

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