Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что закон президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией сложно отменить или игнорировать. В интервью NEWS.ru депутат подчеркнул, что президент России не будет вести переговоры с Зеленским, которого считает нелегитимным.

— Сейчас Украина должна продемонстрировать хотя бы видимость легитимных переговоров. Для этого необходимо провести выборы президента и Рады. Только после этого можно садиться за стол переговоров, даже если президентом останется Зеленский, — отметил Колесник.

Он также добавил, что нелегитимный лидер не может отменить собственный закон.

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— Зеленский сейчас никто, и все его решения — филькина грамота, — заявил депутат.

Союзное государство как стратегическая цель

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, назвал создание союзного государства России, Украины и Белоруссии лучшим вариантом, отвечающим национальным интересам России. Он отметил, что такое объединение укрепило бы безопасность России.

— Западные страны никогда не соблюдали договоренностей. Даже если Трамп, например, будет их соблюдать четыре года, после него может прийти другой лидер, и политика изменится. Но цель Запада, начиная с Трумэна, — это ослабить и уничтожить Россию, — пояснил Соболев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не может отступить от целей специальной военной операции, поскольку борьба с фашизмом на Украине остается приоритетной.

— Мы не можем допустить фашизма у наших границ. Это противоречит нашим национальным интересам, — резюмировал Соболев.

Трамп о возможных зарубежных визитах

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первым после возможного возвращения в Белый дом может посетить Великобританию или Саудовскую Аравию. Он напомнил, что свой первый зарубежный визит в качестве президента в 2017 году он также совершил в Саудовскую Аравию.

Тема отношений России, Украины и Запада остается одной из ключевых в международной политике, определяя вектор развития мировой безопасности.