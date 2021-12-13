В Госдуме создадут экспертный совет для решения проблемы похищения родителями собственных детей

В ближайшее время при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой будет создан экспертный совет, который, среди прочего, займется проблемой киднеппинга родителями собственных детей. Об этом «Известиям» рассказал один из инициаторов создания совета, руководитель Всероссийского движения «Союз отцов» Андрей Коченов, информацию подтвердили в аппарате депутата.

В России 11 млн детей живут с одним родителем, и ежегодно к ним добавляются по 400 тыс. человек, заявил «Известиям» президент Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя (PAS), адвокат Станислав Клюев. По его словам, в судах больше миллиона дел, связанных со спорами родителей по поводу по поводу места жительства детей.

— Я получаю по 30 обращений в месяц от родителей, — рассказал Андрей Коченов. — В одних случаях бывший супруг или супруга запрещают видеться с ребенком и принимать участие в его жизни. Другие жалуются на то, что ребенок, по сути, похищен одним из родителей.

Сегодня в России за похищение своего ребенка родителю грозит только штраф — и то, если есть судебное решение, регулирующее порядок их общения. По словам юристов, обе стороны конфликтов массово не исполняют такие решения — один родитель незаконно прячет ребенка, другой пытается его «похитить».

— Выход из этой ситуации единственный — нужно усилить контроль за исполнением решений суда, — считает Андрей Коченов.

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Он полагает, что следует ужесточить санкции в отношении тех, кто вопреки судебному решению не позволяет общаться с ребенком родителю, который живет отдельно. Но это не снимает ответственности с «похитителя»: за такое деяние родителю должно грозить уголовное наказание, уверен глава Союза отцов. Кроме того, государство должно помочь семьям не доводить конфликт до острой стадии — на экспертном совете будет рассмотрена возможность создания института досудебного урегулирования конфликтов, рассказал специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: За семьи печатями: Госдума займется проблемой родственного киднеппинга