Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал в интервью «Газете.ру» о неожиданных предвестниках сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, храп с апноэ может привести к развитию гипоксии, которая, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце и сосуды. Это грозит ишемическим инсультом, аритмией и инфарктом. Стенокардия может проявляться болью в горле...