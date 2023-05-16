Заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал телеграм-каналу «Подъем» о состоянии президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Парламентарий подтвердил, что белорусский болеет, но не уточнил, чем именно.
«Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске», — отметил Затулин.
По его мнению, Лукашенко нуждается в определенном отдыхе. Депутат добавил, глава государства не болеет COVID-19.