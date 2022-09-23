В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных

Гражданам России, призванным в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете».

По словам парламентария, могут быть созданы несколько частей или соединений для охраны госграницы на территориях приграничных областей – Белгородской, Брянской, Курской. Важная задача их – исключить дальнейшие провокации и обстрел территорий.

Картаполов также напомнил: под частичную мобилизацию среди военных попадают только те, кто имеет определенные военно-учётные специальности или опыт ведения боевых действий.

– Призыв будет точечным, «хватать и массово ссылать на фронт», о чём сейчас кричат некоторые оппозиционные издания и паблики в соцсетях, никого не станут, – заявил депутат.

Важная задача частичной мобилизации – восполнить дефицит востребованных кадров в разведке, наведении артиллерийского вооружения, применении беспилотных летательных аппаратов, ремонте военной техники и т д.