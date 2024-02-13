В Госдуме призвали запретить обмениваться валентинками в школах

Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» призвал запретить обмениваться валентинками в школах. Следить за этим, по мнению парламентария, должны школьные учителя.

Для этого педагоги могут рассказывать про историю Дня семьи, любви и верности и объяснять, почему 14 февраля противоречит традициям россиян.

Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 февраля равносильно празднованию православными католического Рождества. Такого просто не бывает. У нас есть свои праздники, и им мы должны уделять особое внимание, — сказал Колунов.

По его словам, россиянам настало время «избавляться» от навязанного западной культурой Дня святого Валентина, так как в его основе нет идей создания семьи, детей, правильного воспитания и традиций.