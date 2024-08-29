Верховная рада Украины по окончании срока своих полномочий должна распуститься, после чего нужно выбрать новый состав парламента для спасения страны от диктатуры Зеленского, считает лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

В среду наступил последний день полномочий депутатов Рады, которая избирается на 5-летний срок. Формально во время военного положения эти полномочия автоматически продлеваются до избрания нового состава парламента.

«Военное положение — вот чем бесконечно прикрываются Зеленский и его „слуги“, которые служат Западу, но не народу Украины. Формально полномочия Рады продлеваются, но фактически она утратила легитимность, когда стала принимать русофобские законы в нарушение норм международного права», — констатировал Сергей Миронов.

Лидер СРЗП напомнил, что полномочия президента Украины закончились еще 21 мая, и с этого времени все принятые в стране законы, на которых стоит его подпись, можно считать недействительными. При этом видимая легитимность киевского режима обеспечивается Западом с одной целью — продолжать воевать с Россией.

«Это самоубийственный путь для украинской государственности и народа Украины. Единственный для депутатов способ спасти страну — распустить нынешний состав Рады и сформировать новый, который сможет противостоять диктатуре Зеленского. Да, в нынешних условиях это звучит как утопия. Поэтому я склоняюсь к тому, что избавить братскую Украину от неонацистов сможет только Российская армия. Никаких переговоров с нынешними властями в Киеве, включая Верховную раду, быть не может», — добавил Сергей Миронов.