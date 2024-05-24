Пятница, 24 мая, 2024

В Госдуме призвали принять меры по защите русского языка

Автор: 7info

Опубликовано

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает внести изменения в закон «О государственном языке» и поручить Правительству России предоставлять ежегодный доклад о ситуации в сфере защиты и поддержки государственного языка нашей страны. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы.

«Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. Для меня это очень важный праздник. Не хочется этот день омрачать разговорами о неприятной действительности, но ситуация такова, что государственный язык нашей страны как никогда нуждается в защите», — заявил лидер партии.

«К огромному сожалению, несколько последних десятилетий русский язык сильно упрощался и засорялся новомодными словами, чужеродными понятиями и выражениями. Порой он искажается до неузнаваемости, и из-за этого уже страдает не только разговорный, но и литературный язык. Многие тексты и книги выходят из типографий в таком состоянии, что они просто шокируют. Но такова реальность. Немало граждан, для кого это норма, и люди даже не задумываются, что что-то здесь не так», — рассказал парламентарий.

«Большие проблемы у людей со знанием орфографии и пунктуации. А происходит это, потому что нынешняя система образования поставила школьников в такие условия, что они стали жить по принципу «сдал ЕГЭ и забыл о существовании правил навсегда». Раз так, то чему здесь удивляться?» — задаётся вопросом Сергей Миронов.

«Одним словом, государственный язык Российской Федерации нуждается в защите, и наша партия призывает Правительство обратить самое пристальное внимание на эту проблему. Мы считаем, что Кабмин должен предоставлять ежегодный доклад о ситуации в сфере защиты и поддержки государственного языка. Конечно же, этому должна предшествовать масштабная работа по защите и сохранению русского языка», — указал парламентарий.

Он отметил, что действующие положения закона «О государственном языке» закрепляют за федеральными органами власти конкретные полномочия по защите и поддержке государственного языка нашей страны. Некоторые из них можно и нужно использовать в качестве элементов мягкой силы. Среди них — содействие изучению русского языка в мигрантской среде и за пределами нашей страны. Крайне важна государственная поддержка создания и популяризации в России и за рубежом специальных ресурсов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка. Одним словом, проблема большая, и мы призываем Правительство и депутатов Госдумы поддержать нашу инициативу», — заключил Сергей Миронов.

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