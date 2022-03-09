В Госдуме предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%

В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья. Согласно инициативе, в рамках специальной программы Центробанк должен принимать под залог ВИП банков, рассказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Имеются в виду выданные кредиты на жилье, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15%. Под такой залог ЦБ будет выдавать займы банкам под не более 2%, кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%. В ближайшее время члены комитета направят такую инициативу для обсуждения вице-премьеру Марату Хуснуллину.

— Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем, — добавил Владимир Кошелев.

Министерство строительства и ЖКХ рассчитывает среднюю стоимость квадратного метра в регионах. Показатель используют для расчетов социальных выплат отдельным категориям граждан на покупку или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийных домов.

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на жилье разогреты, в основном по такой стоимости «квадрата» продаются квартиры большой площади на окраинах городов. Предлагаемый механизм будет сдерживать рост средней цены на рынке, считает риелтор. Если это или подобное предложение примут, в будущем в Москве и других крупных городах появится больше массового жилья, добавил партнер Blank Architects Владимир Тихонов.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Дом в помощь: в ГД предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%»