В Госдуме предложили создать отечественную сертификацию моторных масел, подобную международным АРI, АСЕА, ILSAC. С таким предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился зампред комитета ГД по транспорту Юрий Григорьев. С документом от 16 августа ознакомились «Известия».

Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя. В условиях отзыва у российских производителей зарубежных допусков и сертификатов создание такой системы становится абсолютной необходимостью, — говорится в документе.

«Известия» направили запрос в правительство России.

API (Американский институт нефти), ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей) и ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел) — международные классификации качества, разработанные крупными экспертными организациями.

Классификации разделяют масла на группы в зависимости от того, каким двигателям они подходят — учитывается их вид, мощность, возраст и другие свойства. Однако на фоне антироссийских санкций выдача одобрений на готовые продукты производителей РФ этими структурами была приостановлена, писали СМИ.