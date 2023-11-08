В Госдуме предложили снизить возраст для выплаты повышенной пенсии россиянам

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает выплачивать повышенную пенсию российским пенсионерам с 75 лет, а не с 80, как сейчас. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Государственной Думы.

«Это наша давняя инициатива. Мы неоднократно предлагали депутатам Госдумы снизить пенсионный возраст для выплаты повышенной пенсии с 80 до 75 лет, всякий раз думское большинство отклоняло наши законопроекты по этому вопросу, и сегодня повторно выносим вопрос на рассмотрение Думы», — прокомментировал парламентарий.

Он уточнил, что сегодня пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают надбавку к пенсии в размере 100% от фиксированной выплаты. В нынешнем году она составляет 7567 рублей в месяц. Соответственно, после того как человеку исполняется 80 лет, государство начинает ему выплачивать повышенную пенсию в 15 134 рубля. В следующем году фиксированная часть пенсии может составить 8100 рублей, а повышенная — 16 200 рублей.

«Поскольку Минфин постоянно сопротивляется и блокирует инициативу, депутаты СРЗП предлагают снижать возраст для выплаты повышенной пенсии не сразу, а установить пятилетний переходный период», — отметил лидер СРЗП.

«Мы предлагаем сокращать возраст постепенно. В 2024 году — платить повышенную пенсию с 79 лет. В 2025 году — с 78 лет, с 2026-го предлагаем выплачивать повышенную пенсию пенсионерам, которые достигли 77-летнего возраста. Соответственно, в 2027 году — с 76 лет, а с 2028-го и все последующие годы — с 75 лет», — рассказал Сергей Миронов.