Понедельник, 30 сентября, 2024

В Госдуме предложили разрешить россиянам передавать свои пенсионные баллы

Автор: Валерия Мединская

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Группа депутатов Госдумы из фракции ЛДПР предложила дать право россиянам передавать свои пенсионные баллы родителям. Соответствующий законопроект был внесён в парламент 30 сентября, его опубликовали в думской электронной базе.

Согласно инициативе, планируется разрешить передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год. По одному баллу можно будет направлять каждому родителю, два балла — единственному родителю. В ЛДПР убеждены, что такая мера не только повлияет на размер пенсий, но и повысит уровень жизни населения.

Изменения предлагается внести в статью 15 ФЗ «О страховых пенсиях». Отметим, что сейчас для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Чем больше пенсионных баллов, тем выше пенсия.

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