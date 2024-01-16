В Госдуме предложили рассчитывать прожиточный минимум на основе стоимости потребительской корзины

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил на заключение в Правительство России законопроект «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Своей инициативой фракция СРЗП предлагает вернуться к наиболее эффективному расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине.

«Сегодня величина прожиточного минимума не зависит от потребительской корзины. Этот показатель рассчитывается на основе среднедушевого медианного дохода граждан, и такой подход, по сути, приводит к занижению реального размера прожиточного минимума граждан. По нашему мнению, это крайне несправедливо, и поэтому партия СРЗП предлагает использовать метод, который учитывает натуральный состав продовольственной, непродовольственной корзины и платных услуг. В ценах на конец прошлого года это 43,6 тысячи рублей», – прокомментировал парламентарий.

«Если в целом говорить о предлагаемом минимальном наборе продуктов питания, то в нашем законопроекте он составлен исходя из необходимости повышения качества питания граждан. Отмечу, что нормы потребления продовольственных товаров чётко дифференцированы для социально-демографических групп населения: для мужчин в возрасте 16–65 лет, женщин в возрасте 16–60 лет, пенсионеров и детей разной возрастной категории», – уточнил лидер СРЗП.

«Наборы продуктов питания предлагается сформировать с учетом увеличения объемов потребления мяса, мясопродуктов, рыбы, молока, молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов. В наборах также был расширен ассортимент круп, овощей, фруктов. Вместе с этим в состав потребительской корзины включены специализированные витаминно-минеральные комплексы, которых людям сильно не хватает в осенне-зимний период», – отметил Сергей Миронов.

По его словам, основу формирования проектов наборов продуктов питания потребительской корзины составили научно обоснованные нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения. В законопроекте также учитываются рекомендации международных организаций, основные подходы оптимального питания и принципы формирования рациона здорового питания, принятые в нашей стране.

«Отмечу, что помимо расходов на покупку продуктов для питания в домашних условиях законопроектом при составлении корзины предлагается учитывать траты граждан на питание вне дома. Также при подготовке законопроекта был проведён анализ данных российской статистики о результатах выборочного обследования условий жизни домохозяйств. Он показал, что под влиянием развития ассортимента товаров потребительского рынка картина обеспечения граждан непродовольственными товарами претерпевает большие изменения», – указал лидер партии.

«По этой причине мы предлагаем дополнить потребительскую корзину новыми подгруппами товарных позиций. Например, спортивными и медицинскими товарами, печатной продукцией и увеличить ассортимент школьных принадлежностей, которые в итоге обязательно должны учитываться для расчёта прожиточного минимума в нашей стране», – заключил Сергей Миронов.