В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства РФ за любое сексуальное насилие

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает лишать мигрантов российского гражданства за совершение любого насильственного действия сексуального характера, а также — за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» сегодня внесены на рассмотрение Госдумы.

Российское законодательство содержит перечень преступлений, за совершение которых иностранные граждане могут лишиться приобретенного гражданства России. В него входят преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организации незаконного вооруженного формирования. Лишить мигранта гражданства можно за распространение фейков об Армии России, совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, госизменой.

«Партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает расширить этот перечень и лишать мигрантов российского паспорта за совершение любого насильственного действия сексуального характера, а также за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителей власти», — сказал лидер СРЗП.

Он напомнил, что по итогам прошлого года на работу в Россию въехало 12 миллионов мигрантов, и в соответствии со сложившейся практикой большая часть из них в дальнейшем получит гражданство нашей страны. На этом фоне в последние несколько лет правоохранительные органы отмечают рост преступности среди мигрантов. Например, в Москве и Московской области число преступлений, совершаемых иностранными гражданами, является наибольшим — 32,9% от их количества по всей стране. Много в этой статистике тяжких и особо тяжких преступлений.

«Это создаёт напряженную атмосферу в обществе, и из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населённых пунктах женщины всё больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер её решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», — отметил лидер СРЗП.

Он напомнил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме предлагает ужесточить миграционную политику и депортировать из России целые кланы родственников мигрантов, нарушивших российские законы.