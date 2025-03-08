В Госдуме назвали условия блокировки Telegram в России

Telegram могут заблокировать в России, если его использование будет направлено на «раскачивание» ситуации внутри страны. Об этом в интервью NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, оппоненты Москвы, включая европейские страны, могут применять мессенджеры в подобных целях.

«Действительно, любые мессенджеры могут быть использованы во вред нашей стране и нашим гражданам. Всё будет зависеть от террористической и внешнеполитической обстановки. Если наши оппоненты, включая европейские страны, попробуют использовать технологии для дестабилизации ситуации, то, конечно, любые ресурсы могут быть заблокированы, если у нас есть такие технические возможности», — отметил Свинцов.

Он подчеркнул, что любые средства связи, включая Telegram, должны находиться под контролем российского правительства. Впрочем, это не означает массовой блокировки сервисов.

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«Нет необходимости блокировать всё и везде, но такие технические возможности, безусловно, должны быть у спецслужб. Пока речи о блокировке Telegram в России не идёт», — добавил парламентарий.

Ранее министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что работа Telegram в Дагестане и Чечне остаётся заблокированной. По его словам, доступ к мессенджеру ограничен в этих республиках по требованию правоохранительных органов в целях обеспечения информационной безопасности, и в ближайшее время снятия ограничений не планируется.