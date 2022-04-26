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Вторник, 26 апреля, 2022

В Горроще пьяный мужчина угрожал убить сожительницу из-за ревности

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В Горроще пьяный мужчина угрожал убить сожительницу из-за ревности

Александр Ильин

В рязанской Горроще на улице Островского пьяный 39-летний мужчина угрожал убить свою 54-летнюю сожительницу из-за ревности, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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По данным полиции, мужчина, вернувшись домой ночью нетрезвым, на почве ревности поссорился со своей возлюбленной. 

Злоумышленник взял со стола кухонный нож и направил лезвие в сторону женщины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали рязанца. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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