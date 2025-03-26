В гордуме Рязани назвали важнейшие проекты для развития города

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты обсудили план работы структурных подразделений мэрии по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2025 год.

Среди важнейших проектов: завершение строительства общеобразовательных школ на 1100 мест каждая в районе ЖК «Олимпийский» и микрорайоне Семчино, начало строительства школ в микрорайоне ДПР 7, 7А и на улице Мервинской (МБОУ «Школа № 28»); разработка проектно-сметной документации на реконструкцию кинотеатра «Октябрь»; строительство детского сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк»; капитальный ремонт школ № 9/31, 58 и детского сада № 20; строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районе Семчино и автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок; создание стелы «Город трудовой доблести» в г. Рязани в сквере у железнодорожного вокзала Рязань-2; выполнение работ по освещению стадиона «Локомотив»; ремонт концертного зала МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Е. Д. Аглинцевой»; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в частности, объектов водопроводной и канализационной сетей; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2025 году запланировано приобретение 35 жилых помещений); благоустройство общественных территорий города (площадь Победы, Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища, парк Морской Славы, Лесопарк, Черезовские пруды (четная сторона по ул. Новоселов), улица Мюнстерская, пешеходные зоны улицы Соборная и площади Соборная).

Депутаты одобрили внесение изменений Положение о бюджетном процессе в городе Рязани». Документ приведен приведение в соответствие с действующими нормативными актами.

Реклама

Члены комитета заслушали годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» за 2024 год. Руководитель ФКУ отметила, что позитивная динамика поступления собственных доходов в 2024 году позволила снизить темп роста муниципального долга и сократить объем заимствований на 486,7 млн. рублей.

Кроме того, депутаты согласовали решение о досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты города Рязани Юлии Молчановой на основании ее письменного заявления об отставке, а также одобрили изменение штатной численности КСП на 2 штатных единицы.