В Голенчино мотоциклист без права управления ТС попал в ДТП. Инцидент произошёл накануне вечером на Славянском проспекте.

Сотрудники ППСП направились в сторону хлопка, характерного при столкновении автомобилей. Оказалось, что столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Irbis 250. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Как рассказали патрульным участники аварии, мотоциклист не уступил дорогу легковушке, выезжая с прилегающей территории, и произошло столкновение.

Патрульные полицейские установили, что у водителя мотоцикла нет права управления транспортным средством. На место происшествия вызвали сотрудников ДПС для разбирательства.