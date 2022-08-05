Татьяна Проводина

В Голенчино мотоциклист без права управления ТС попал в ДТП

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Голенчино мотоциклист без права управления ТС попал в ДТП. Инцидент произошёл накануне вечером на Славянском проспекте.

Сотрудники ППСП направились в сторону хлопка, характерного при столкновении автомобилей. Оказалось, что столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Irbis 250. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Как рассказали патрульным участники аварии, мотоциклист не уступил дорогу легковушке, выезжая с прилегающей территории, и произошло столкновение.

Патрульные полицейские установили, что у водителя мотоцикла нет права управления транспортным средством. На место происшествия вызвали сотрудников ДПС для разбирательства.

В Голенчино мотоциклист без права управления ТС попал в ДТП
В Голенчино мотоциклист без права управления ТС попал в ДТП
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