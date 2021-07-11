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Воскресенье, 11 июля, 2021
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В ГИБДД перечислили, что нельзя устанавливать на машину

7info7
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В ГИБДД напомниили россиянам, что нельзя устанавливать на автомобили без предварительного согласования.

По новому ГОСТ №33670 любое насертифицированное оборудование нужно проверять в специальных лабораториях, а затем регистрировать в Госавтоинспекции.

К нему могут относиться:

  • нестандартные бамперы;
  • спойлеры;
  • лебёдки;
  • фаркопы;
  • кенгурятники;
  • газобалонное оборудование.
  • Также внимательно стоит относиться к неродным подвеске и оптике.

Если незаконно нарушить конструкцию транспортного средства без согласования, можно получить штраф. За нелегальный тюнинг водителя могут оштрафовать на 500 руб. При повторном нарушении штраф достигает 5 тыс. руб. Также инспекторы могут лишить прав и снять автомобиль с регистрации.

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