В ГИБДД перечислили, что нельзя устанавливать на машину

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В ГИБДД напомниили россиянам, что нельзя устанавливать на автомобили без предварительного согласования.

По новому ГОСТ №33670 любое насертифицированное оборудование нужно проверять в специальных лабораториях, а затем регистрировать в Госавтоинспекции.

К нему могут относиться:

нестандартные бамперы;

спойлеры;

лебёдки;

фаркопы;

кенгурятники;

газобалонное оборудование.

Также внимательно стоит относиться к неродным подвеске и оптике.

Если незаконно нарушить конструкцию транспортного средства без согласования, можно получить штраф. За нелегальный тюнинг водителя могут оштрафовать на 500 руб. При повторном нарушении штраф достигает 5 тыс. руб. Также инспекторы могут лишить прав и снять автомобиль с регистрации.