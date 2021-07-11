В ГИБДД перечислили, что нельзя устанавливать на машину

В ГИБДД напомниили россиянам, что нельзя устанавливать на автомобили без предварительного согласования.
По новому ГОСТ №33670 любое насертифицированное оборудование нужно проверять в специальных лабораториях, а затем регистрировать в Госавтоинспекции.
К нему могут относиться:
- нестандартные бамперы;
- спойлеры;
- лебёдки;
- фаркопы;
- кенгурятники;
- газобалонное оборудование.
- Также внимательно стоит относиться к неродным подвеске и оптике.
Если незаконно нарушить конструкцию транспортного средства без согласования, можно получить штраф. За нелегальный тюнинг водителя могут оштрафовать на 500 руб. При повторном нарушении штраф достигает 5 тыс. руб. Также инспекторы могут лишить прав и снять автомобиль с регистрации.