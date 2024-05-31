В Генплан Рязани и Правила землепользования и застройки внесены изменения

На заседании Рязанской городской Думы принято решения о внесении изменений в Генплан города в части изменения функционального зонирования с зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.) в отношении земельного участка, расположенного в районе дома № 80 по улице Пронской. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В отношении этой же территории внесены изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Данные изменения инициированы для проведения реконструкции здания бывшей школы № 27 и последующего размещения в нем ТОС поселка Никуличи.

Оба проекта прошли публичные слушания.

В Правила землепользования и застройки в городе Рязани вносятся правки в отношении земельного участка, расположенного в районе домов № 52В и 52Б по улице Прижелезнодорожной, в части изменения границ территориальной зоны с зоны озеленения специального назначения на зону предприятий и коммунально-складских организаций. Документ приводится в соответствие с Генеральным планом города Рязани. Корректировки необходимы для расширения действующего на указанной территории производства. Проект также прошел публичные слушания.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования — город Рязань. Решения разработано в целях приведения в соответствие с действующим законодательством. Документ предусматривает установление требований к размещению на территории города Рязани антенных опор (мачт и башен), предназначенных для размещения средств связи, временных сооружений и (или) временных конструкций, предназначенных для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) велосипедов, средств индивидуальной мобильности, различного спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велосипедов, средств индивидуальной мобильности, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря.