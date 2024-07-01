В газете «Няръяна вындер» рассказали, как и где можно отдохнуть в Рязани

О туристической Рязани написали в газете «Няръяна вындер» (в переводе с ненецкого «Красный тундровик»), которая выпускается в Ненецком автономном округе. Автор статьи «Город, где грибы с глазами» — Ольга Павловская.

Журналистка с севера побывала в Рязани в мае этого года. Поездка оказалась полна приятных эмоций, которыми она решила поделиться со своими земляками.

«У нас в газете есть тематическая страница «Путешествия по России». Если кому-то где-то удалось побывать, мы рассказываем об этом читателям, чтобы они расширяли представления о туризме в нашей стране. А мы, северяне, в свою очередь приглашаем рязанцев посетить наш славный город Нарьян-Мар!Он точно вас удивит и покорит ваше сердце!», — говорит Ольга.

Статью о Рязани можно прочесть по ссылке.