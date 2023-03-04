В гастробаре «Ходят слухи» обсудили премьеру театра драмы

В пятницу, 3 марта, в Рязанском театре драмы состоялась премьера комедии «Двенадцатая ночь» по одноимённой пьесе Шекспира. Получилось яркое и очень разноплановое зрелище, местами романтичное, местами фарсовое, одновременно смешное, лиричное, пафосное и камерное. Этот коктейль определённо стоит того, чтобы его попробовать. Сделать это можно будет 5, 7, 8, 18 и 24 марта.

Перед премьерой в гастробаре «Ходят слухи» состоялось обсуждение постановки. В пресс-завтраке приняли участие режиссер-постановщик Юрий Печенежский, художник-сценограф Фемистокл Атмадзас, исполнители главных ролей Вячеслав Мельник (Себастьян) и Мария Конониренко (Виола), представители СМИ и те, кому посчастливилось увидеть генеральную репетицию.

Неординарный спектакль и кафе с интригующим названием определили характер встречи. Под чай, кофе и лёгкие закуски участникам мероприятия было предложено написать вопросы белой ручкой на чёрных листках брендированного блокнота. Далее каждый вытягивал листок с вопросом, отвечал на него сам, а затем слово брали участники художественно-постановочной группы. Таким образом, своё мнение о новой версии комедии «Шекспира» высказали все присутствующие.

В спектакле много музыки, вокальных номеров, на сцене играет небольшой оркестр, что в театре драмы можно встретить нечасто. Неудивительно, что большая часть вопросов касалась именно музыкального оформления спектакля.

– Изначально директор театра предложил такую концепцию: актёры-музыканты играют на инструментах и немного поигрывают в роли, — рассказал Юрий Печенежский. — Но тогда мог бы получится мюзикл или музыкальный спектакль, что мне не очень близко. К тому же спектакль бы разросся до 4 часов. Поэтому я предложил несколько композиций в стиле, для меня наиболее совпадающем со спектаклем, – стиле коллектива Postmodern Jukebox Скотта Брэдли. Они делают очень качественные каверы, в которых песни обретают второе дыхание. Эти песни, на мой взгляд, лучше всего совпадают с атмосферой спектакля и придают особую тональность сценам. Музыка для меня очень важна. Есть режиссёры, которые ставят спектакли совсем без музыки, но я так не могу.

В продолжение музыкальной темы прозвучал вопрос о номерах сэра Тоби и сэра Эндрю, которые своими частушками про жучка в коробке выбивались из общей тональности спектакля. Оказалось, что все эти забавные песенки под губную гармошку, заставляющие зал умирать от смеха, придумали сами актёры Олег Пичурин и Сергей Невидин.

Сам выстроил свою роль и Игорь Гордеев, сыгравший Мальволио — главного злодея и фарисея спектакля. Он наполнил этот образ такими деталями и красками, благодаря которым его герой по цельности и колоритности может поспорить с главными персонажами.

Вячеслав Мельник и Мария Конониренко исполняли роли близнецов, которых часто принимали друг за друга. Кто-то из участников встречи засомневался, что женщину можно спутать с мужчиной, особенно, если они друг на друга совсем не похожи. Но большинство сошлось во мнении, что театр – это условность, и не стоит воспринимать замысел драматурга и режиссёра так буквально и искать исторической достоверности и логического объяснения каждому пункту. Да и Юрий Печенежский и Фемистокл Атмадзас согласились с мнением большинства, отметив, что, если бы они ставили себе цель сделать близнецов максимально похожими, то обязательно нашли бы способ это сделать.

Постановщики в свою очередь задали вопросы первым зрителям спектакля «Двенадцатая ночь», чтобы проверить, все ли идеи в итоге были поняты и приняты. Пресс-завтрак получился достаточно живым, познавательным и, что немаловажно, вкусным.