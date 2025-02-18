В Форуме будущих технологий примут участие ведущие учёные и отраслевые лидеры

Форум будущих технологий, который состоится 20-21 февраля в Москве, соберёт ведущих российских и зарубежных ученых, инноваторов, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов.

Участники форума обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. На выставке технологических достижений крупнейшие российские корпорации, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки.

Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года. Мероприятие проходит при поддержке Правительства России. В 2023 году площадка была посвящена квантовым технологиям, в 2024 году Форум был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году – посвящён новым материалам и химии.

«Форум будущих технологий нацелен на то, чтобы выработать шаги по обеспечению инновационного развития той отрасли, которой он посвящен. Это возможно только при условии привлечения к работе всех основных субъектов деятельности в индустрии – поставщиков, производителей, экспертов, ученых. Дискуссии в ходе Форума соберут участников из разных секторов отрасли и позволят определить, что необходимо на каждом этапе, чтобы обеспечить наукоемкость и инновационность в долгосрочной перспективе – это не только инвестиции в текущие проекты, но и развитие базовых производств, подготовка кадров, совершенствование регулирования и другие меры», – прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров. Реклама

Участниками дискуссий станут ведущие представители российской науки в области химии и материаловедения: заведующий лабораторией Института органической химии имени Зелинского РАН Валентин Анаников, заведующий кафедрой электрохимии МГУ Евгений Антипов, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов, председатель совета, президент Ассоциации государственных научных центров «НАУКА» Евгений Каблов, профессор Центра системного проектирования Сколтеха Александр Корсунский и другие.

«В развитии ключевых отраслей экономики важен постоянный налаженный диалог науки, бизнеса и государства. Форум будущих технологий уже три года подряд показывает результаты такого диалога – прорывные технологии и проекты в разных отраслях. Форум – это также возможность свериться с представителями отрасли и науки в отношении принимаемых мер поддержки, откалибровать направления усилий для более эффективной дальнейшей работы», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.

Как отметила начальник управления промышленной политики и инновационного развития регионального минэкономразвития Ирина Янкина, организаторы Форума новых технологий сделали акцент на наукоёмких отраслях экономики – в современных условиях это важный аспект.

«В 2025 году Форум посвящен новым материалам и химии. Всё потому, что с этого года реализуется Национальный проект «Новые материалы и химия», который направлен на создание инфраструктуры и условий для производства важной химической, биотехнологической продукции и новых материалов», – подчеркнула она.

Партнёрами Форума выступают Росатом, Газпромбанк и Правительство Москвы. Полная информация о программе и спикерах доступна на официальном сайте: https://future-forum.tech/forum/.