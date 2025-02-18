В Форуме будущих технологий примут участие ведущие учёные и отраслевые лидеры

Форум будущих технологий, который состоится 20-21 февраля в Москве, соберёт ведущих российских и зарубежных ученых, инноваторов, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов.
Участники форума обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. На выставке технологических достижений крупнейшие российские корпорации, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки.
Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года. Мероприятие проходит при поддержке Правительства России. В 2023 году площадка была посвящена квантовым технологиям, в 2024 году Форум был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году – посвящён новым материалам и химии.
Участниками дискуссий станут ведущие представители российской науки в области химии и материаловедения: заведующий лабораторией Института органической химии имени Зелинского РАН Валентин Анаников, заведующий кафедрой электрохимии МГУ Евгений Антипов, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов, председатель совета, президент Ассоциации государственных научных центров «НАУКА» Евгений Каблов, профессор Центра системного проектирования Сколтеха Александр Корсунский и другие.
Как отметила начальник управления промышленной политики и инновационного развития регионального минэкономразвития Ирина Янкина, организаторы Форума новых технологий сделали акцент на наукоёмких отраслях экономики – в современных условиях это важный аспект.
Партнёрами Форума выступают Росатом, Газпромбанк и Правительство Москвы. Полная информация о программе и спикерах доступна на официальном сайте: https://future-forum.tech/forum/.