В финале Официальной Рязанской лиги КВН вспоминали сказки, убирали снег и ходили в СПА

23 ноября в Рязанском дворце молодёжи состоялись два масштабных события — финальная игра сезона Официальной Рязанской лиги КВН и региональный этап масштабного проекта от АМиК «Кубок чемпионов КВН». Посмотреть на яркие выступления квнщиков собралось огромное количество гостей. В зале, как и поётся в любимой квновской песне, не было пустого места. Потрясающая атмосфера вечера захлестнула каждого — зрителей, выходящих на сцену квнщиков, членов жюри. Именно поэтому обе игры прошли словно на одном дыхании, а смелые, яркие и острые шутки, неожиданные подарки и сюрпризы зарядили всех прекрасным настроением.

Сюрпризов в этот вечер было, действительно, много. Например, за атмосферу в зале и на сцене отвечал известный квнщик, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Вятка», блестящий ведущий Руслан Шишкин.

На «посту» ведущего в этот раз он сменил обаятельную рязанскую квнщицу Ольгу Фидрик, с которой любители КВН в Рязани прекрасно знакомы. На этот раз Ольга примерила на себя роль члена жюри и работала в команде тех, кто оценивал выступления квнщиков. В команду жюри вошли:

и. о. замглавы администрации Рязани Евгения Власова;

руководитель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачёв;

депутат Рязанской городской Думы, директор РГМЭК Илья Шишкин;

председатель избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков;

главный редактор 7info Надежда Майорова;

руководитель холдинга «Русское Радио — Рязань» Наталья Баранова;

известная квнщица, выступавшая в Высшей лиге, редактор всероссийской Юниор-Лиги КВН Анастасия Дудко;

известная квнщица, актриса команды «В мужской бане женских день» Ольга Фидрик;

директор Официальной Рязанский лиги Алексей Жеглов.

А начался прекрасный вечер КВН с выступления команд, которым предстояло побороться за «Кубок чемпионов КВН». «Кубок чемпионов» — новый проект АМиК, проходит который в два этапа. Первый этап, отборочный, проводится в регионах, где действуют официальные, центральные и телевизионные лиги. Команды-участницы играют спецтурниры, а по их итогам получают путёвки во второй тур «Кубка Чемпионов», который пройдёт в рамках юбилейного XXXV Международного Фестиваля команд КВН «КиВиН 2024» в Сочи. Команды прошедшие во второй тур поборются на фестивале за шикарный приз — 1 миллион рублей. Серьёзная мотивация, не так ли?

В Рязани к розыгрышу «Кубка чемпионов» отнеслись очень ответственно. Побороться за путёвку во второй тур проекта решились 10 команд, среди них специально приглашённые команды и команды-финалисты Официальной Рязанской лиги.

«Кубок чемпионов КВН»: как выводили самую модную формулу и праздновали «ртутную» свадьбу

И вот на сцене — первые участники «Кубка чемпионов КВН», команда «Ради тех», представляющая Рязанский Политех. И с первых же секунд — шквал невероятных эмоций и качественного юмора охватывает весь зал. Как выяснилось, ребята знают, что у числа Пи после запятой двенадцать знаков, а не четыре буквы. Им очень нравится делать зарядку (привычка от прошлого ректора осталась), а ещё они вывели самую модную формулу: носки + сандали = круто!

Команда «До слёз» из Санкт-Петербурга в прямом смысле слова довела зал до слёз… от смеха! Квнщики обещали не занять на сцене много времени, но с ними было так уютно и радостно, что зал не хотел отпускать их долгими аплодисментами. В знак благодарности — много классных шуток и даже новая версия ну очень толерантного голосового помощника.

Выступление Монокоманды «Семь раз» из Тульской области стало ярким событием вечера. Только представьте, один человек на сцене, а энергетика и позитив — как от целой толпы. Но одному выступать всё же сложно, согласитесь. Поэтому не только юмором, но и наукой пришлось доказывать, почему «Кубок чемпионов» должен отправиться в Тулу. Судя по бурной реакции зала, зрители согласились со всеми доводами и почти были готовы отдать квнщику заветную награду.

На сцене становится более массово, это выходит «Сборная СПбГЭУ», ещё одна команда из Санкт-Петербурга. Ребята не то что подкинули дров в костёр бурного смеха, они разожгли целый пожар из разрывных шуток, который охватил всех гостей вечера. Продавали гараж и предлагали в подарок секс-машину, как вам такое? Вообще тема любви в выступлении квнщиков превалировала. Всё началось с поиска девушки для одного из участников команды, а завершилось «ртутной» свадьбой у его родителей. Всё-таки 36,6 лет вместе уже люди!

Завершила выступления команд в рамках «Кубка» «Айседора Дункан» (РГУ имени С. А. Есенина). Их появление на сцене стало прекрасным подарком для всех любителей игры, а их шутки, как всегда, нашли самый бурный отклик. Очаровательные девушки доказали, что Аяз Шабутдинов не «инфоцыган», а просто хитрый татарин. А ещё задались очень неожиданным вопросом:

— Почему Единый день голосования проходит три дня, а Троица — один?

Финал Официальной Рязанской лиги: страшилки от полицейских и нашествие инопланетян

Завершив выступления в рамках первого этапа «Кубка чемпионов», квнщики приступили к разрешению главной интриги сезона — кто же станет чемпионом Официальной Рязанской лиги в 2023 году? Командам, которые дошли до финала, состязались в двух конкурсах — приветствие и музыкальное домашнее задание

Дали старт финальной игре квнщики из команды «Около того», Санкт-Петербург. Очень необычная особенность этой команды заключается в том, что в ней сталкиваются два поколения и, о чудо, находят общий язык. Наблюдать за всем этим очень интересно и всегда смешно! Ребята были как всегда на коне и на пике юмора. Помогали детям с поделками, а ещё показали, как администрация убирает снег в городе! Теперь-то понятно, почему не исчезают с улиц сугробы…

На сцене появляются «Диванодамы» из подмосковного Дмитрова. Появляются и… сразу садятся! Рязанцы, правда, уже привыкли к такому стилю милых квнщиц и сами не против посидеть на дорожку перед ярким финалом. А пока сидели, многое удалось обсудить и над многим посмеяться. Даже, представьте себе, актуализировали историю Робинзона. У него на острове, оказывается, нет Wildberries и Ozon, зато есть Чёрная Пятница…

«Амбассадоры Атяшево», команда из Саранска, очень серьёзно настраивались на поездку в Рязань. Даже сходили к мэру за деньгами. Денег не получили, зато много интересного узнали! Удивляли и веселили зрителей необычными признаниями: кто-то из ребят любит Spa, а кого-то из них не отпускает ледовое побоище ещё со школы. А кому-то пришлось отбивать жену и инопланетянина. Завершили своё выступление признаниями в любви, чем растрогали весь зал. Правда, Анастасия Дудко вряд ли ожидала, что её имя будут писать баллончиком на стенах РДМ! Перформанс дерзкий, но очень забавный и приятный.

И, конечно же, куда без юмора силовиков. В Рязанской официальной лиге участие силовых команд — это яркая традиция последних лет, к которой зрители испытывают большую симпатию. Под бурные аплодисменты на сцене появляется команда «Время первых» из рязанского Филиала МосУ МВД имени В.Я. Кикотя. Появляются не одни, а с сотрудником ГИБДД. Нет, права у зрителей в зале проверять не стали, зато показали, как надо преступников ловить. Заверили, что полицейские в душе — те же дети, и по вечерам в казармах, как в пионерском лагере, они рассказывают друг другу страшилки. Напугать гостей не получилось, зато получилось развеселить ещё больше. А когда началась «Своя игра по-ментовски», отвечать на вопросы становилось всё тяжелее — смеялись абсолютно все!

«Армия прекрасных половин» из АПУ ФСИН, несмотря на раздельный сбор мусора, снова показала на сцене невероятное единение и подготовила очень острые и актуальные шутки. «Силовички» если и берут взятки, то только на шугаринг:

— А что, взятки гладки!

Даже работая в силовых структурах, девочки остаются девочками. И как любым девочкам, им хочется любви. А чтобы найти свою заветную вторую половинку, можно даже превратиться в Белоснежку.

Пока жюри определяли итоги двух игр, гостей ждал розыгрыш подарков. Вообще стоит сказать, что многое для того, чтобы гости вечера почувствовали атмосферу праздника, сделали спонсоры Официальной Рязанской лиги. Участники команды «Айседора Дункан» разыграли бейсболки с логотипами КВН, получили их юные фанаты игры. Также среди зрителей выбрали счастливых обладателем сертификатов на угощения от «Сушкоф и пицца» и «Пицца Фабрика».

И как только определились с адресатами подарков, пришло время озвучить обладателей главных титулов вечера. Победителями первого этапа «Кубка чемпионов КВН» стала команда «Айседора Дункан», теперь квнщицы представят Рязань на втором этапе Кубка в Сочи. А чемпионами сезона 2023 года Официальный Рязанской лиги МС КВН стала «Армия прекрасных половин».

Очередной финал Официальной Рязанской лиги доказал: у нас любят КВН, играют в него и с нетерпением ждут. КВН в Рязани — это большой праздник, который собирает огромное количество почитателей игры, болельщиков команд и талантливых квнщиков, которые могут заявить о себе гордо и смело.

Вот уже несколько лет одним из центральных событий Официальной Рязанской лиги становится большой летний музыкальный фестиваль «Поющий косопуз», который с каждым годом приковывает к себе всё больше внимания и даёт мощный импульс развитию движению КВН в нашем регионе.

А мы с нетерпением будем ждать новый сезон лиги, новый фестиваль и самые весёлые и находчивые команды! Официальная Рязанская лига Международного Союза КВН благодарит партнёров и спонсоров, которые помогали делать сезон ярким: это Правительство Рязанской области, Комитет по делам молодежи Рязанской области, рязанский дворец молодёжи города Рязани, АНО «Центр развития КВН», информационное агентство 7info, «Русское радио. Рязань», компания «Легион», компания РГМЭК, компания «Сушкоф и пицца», компания «Пицца Фабрика».

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи

#РосмолодёжьГранты#Росмолодёжь#РГУимениЕсенина

Больше фото с КВН доступно по ссылке.