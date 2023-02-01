В феврале на автоматических АЗС «Газпромнефть» рязанцы могут заправиться с особой выгодой

Сеть АЗС «Газпромнефть» продолжает радовать своих клиентов приятными бонусами новом году. С 1 по 28 февраля на автоматических АЗС «Газпромнефть», расположенных в Рязани, будет действовать скидка.

Заправиться с выгодой можно по следующим адресам:

Полевая, 83;

Северная окружная дорога, 22;

Московское шоссе, 33В;

Черновицкая, 15;

Голенчинское шоссе, 15А.

При заправке по банковской карте или с помощью Системы быстрых платежей (СБП) от 10 литров действует скидка 1 рубль с каждого литра, от 25 литров — 2 рубля с каждого литра, а от 35 литров — 3 рубля с каждого литра.

Максимально за один раз со скидкой можно приобрести до 50 литров топлива.