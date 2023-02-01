В феврале на автоматических АЗС «Газпромнефть» рязанцы могут заправиться с особой выгодой

Сеть АЗС «Газпромнефть» продолжает радовать своих клиентов приятными бонусами новом году. С 1 по 28 февраля на автоматических АЗС «Газпромнефть», расположенных в Рязани, будет действовать скидка.
Заправиться с выгодой можно по следующим адресам:
- Полевая, 83;
- Северная окружная дорога, 22;
- Московское шоссе, 33В;
- Черновицкая, 15;
- Голенчинское шоссе, 15А.
При заправке по банковской карте или с помощью Системы быстрых платежей (СБП) от 10 литров действует скидка 1 рубль с каждого литра, от 25 литров — 2 рубля с каждого литра, а от 35 литров — 3 рубля с каждого литра.
Максимально за один раз со скидкой можно приобрести до 50 литров топлива.
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