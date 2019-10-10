Взрыв Boeing 247 над Честертоном

Катастрофа Boeing 247 случилась 10 октября 1933 года около Честертона в Соединенных штатах Америки. В тот день Боинг 247, принадлежавший авиакомпании United Air Lines с бортовым номером NC13304 сгорел и разбился.

Самолет выполнял трансконтинентальный рейс из Ньюарка в Окленд. На борту Боинга было 7 человек: три члена экипажа и четыре пассажира. Лайнер совершил успешную посадку в Кливленде и затем продолжил полет до следующей остановки в Чикаго, однако в пути взорвался. Сдетонировало взрывное устройство, которое располагалось в багажном отсеке. В основе взрывчатки был нитроглицерин и, по всей вероятности, взрывное устройство было оснащено часовым механизмом. Это был первый в истории зафиксированный и первый доказанный террористический акт в коммерческой авиации. По данным очевидцев на земле, они слышали взрыв около 21:15 и видели самолет в огне на высоте приблизительно 300 метров.

Мелвин Пёрвис, глава офиса Бюро расследований Соединенных Штатов в Чикаго, говорил: «Наше исследование убедило меня, что трагедия произошла из-за взрыва где-то в области багажного отсека в хвосте самолета». Всё находящееся перед купе было унесено вперёд, всё находящееся позади — отброшено назад, и вещи по сторонам выбросило наружу. Следователь, доктор Карл Дэвис из коронерской службы округа Портер (штат Индиана), и эксперты криминалистической лаборатории при Северо-западном университете, рассмотрев улики от крушения, пришли к выводу, что крушение произошло из-за бомбы с нитроглицерином как вероятной взрывчатой действующей силы.

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