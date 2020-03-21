На главную В этот день

Всемирный день поэзии

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.

Отмечая Всемирный день поэзии ЮНЕСКО также обращает наше внимание на удивительную способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности.

Одной из основных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Более того, Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова.

Этот День, считает ЮНЕСКО, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.

В настоящее же время в этот День по всему миру — в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и т.п. — проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани запустят «горячую линию» по работе школ и детских садов

Новости Рязани
Специалисты ответят на вопросы, связанные с работой детских садов, школ и профессиональных образовательных организаций региона
Узнать больше

В интернете появилась фейковая информация о борьбе с коронавирусом

Новости Рязани
В популярном паблике Рыбновского района опубликован фейк: якобы за нахождение на улице несовершеннолетних взимается штраф.
Узнать больше

Рязанец стал голосом Муслима Магомаева в сериале Первого канала

Культура
Никита Осин – уроженец Рязани, он принимал участие в проектах «Голос» и «X-factor».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанец стал голосом Муслима Магомаева в сериале Первого канала

Культура
Никита Осин – уроженец Рязани, он принимал участие в проектах «Голос» и «X-factor».
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

В Рязанской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

Власть
В связи с введением в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

К Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9»

Родился Сергей Лавров

В Рязани запустят «горячую линию» по работе школ и детских садов