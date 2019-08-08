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Всемирный день кошек

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Ведь мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. И есть даже наука о кошках – фелинология, подчеркивающая, что кошки – весьма умны и полезны. Домашняя кошка входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Помимо «эстетического удовольствия» кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали даже целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспаления суставов и гинекологические заболевания.

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3251/

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