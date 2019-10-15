Во Франции по обвинению в шпионаже казнили Мату Хари

Мата Хари была хорошо известна в Европе в начале XX века. Она профессионально исполняла индийские и японские танцы. Девушка выдавала себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии, она выступала в модных салонах Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены, Милана и Мадрида. Мата пользовалась огромным успехом, ее считали самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе.

Но всемирно известным ее имя стало из-за другого таланта: самая красивая женщина Парижа очаровывала мужчин и между делом выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело ее к смерти: обвиненная в шпионаже в пользу кайзеровской Германии в военное время, Мата Хари 13 февраля 1917 года была арестована в Париже французской разведкой. Суд над ней, приговоривший ее к смертной казни, прошел при закрытых дверях. Адвокат подал апелляцию, но все было безрезультатно. 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсенне Мата Хари была расстреляна.

Большинство историков считает, что эффективность Хари как разведчицы была сильно преувеличена: навряд ли сведения, на самом деле добытые ею, были реально ценными для какой-либо из сторон.

Как утверждают теперь историки и адвокаты, французский военный суд вообще подтасовал факты. Мата Хари действительно «выкачивала» деньги из представителей элиты Германии и Франции, но она никогда не продавала информацию. По мнению адвокатов, суд над Матой Хари был показательным: Франции требовалось громкое дело, которое продемонстрировало бы, как хорошо работают французские спецслужбы. Была и другая причина: развлечения богатых парижан раздражали французов-обывателей, родственники которых в это время погибали на войне.

Роль великосветской шпионки, сыгранная ей с совершенным бесстрашием и приведшая к трагической гибели, вписалась в творимую ею «кинематографическую» биографию экзотической танцовщицы и «роковой женщины»; это обеспечило Мата Хари куда большую известность, чем другим, более эффективным разведчикам (и разведчицам) 20 века. Уже в 1932 году о ней был снят фильм с Гретой Гарбо в главной роли.

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