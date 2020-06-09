В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу

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9 июня 1935 года советскими властями был принят закон, устанавливающий смертную казнь за побег через границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками.

Введение крайней меры наказания вводилось в основном для перестраховки: власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя, необходимо сказать, что опасность побегов в СССР была в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. На всякий случай.

Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по стране.

Граница же охранялась плохо, поэтому многие потенциальные эмигранты связывались с контрабандистами, которые за необходимую плату переправляли их в Германию, а оттуда – в Америку.

После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен. Хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1990 года, когда был принят Закон «О въезде и выезде».

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