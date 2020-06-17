В Китае проведено испытание первой водородной бомбы

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В 1954 году Мао Цзэдун обратился к Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой раскрыть секрет атомной бомбы и помочь наладить в Китае производство нового оружия.

С 1955 по 1958 годы СССР и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве в развитии китайской ядерной промышленности. Согласно одному из договоров Советский Союз обещал передать Китаю макет атомной бомбы и необходимую техническую документацию. Однако к концу 1950-х годов отношения между двумя странами ухудшились, и Хрущев решил не передавать Китаю атомные секреты.

Тогда Мао приказал китайским ученым немедленно развернуть работу над собственным ядерным оружием. Над проектом по созданию ядерного оружия работало около 900 научных и промышленных организаций, объединенных под руководством Второго министерства машиностроения.

16 октября 1964 года на полигоне Лобнор (северо-восточная часть уезда Чарклык Синцзянь-Уйгурского автономного района) была испытана первая китайская атомная бомба мощностью 22 кт, а 17 июня 1967 года — термоядерная (водородная) бомба с энерговыделением 3 Мт. Всего до 1996 года на полигоне было проведено 45 испытаний. В настоящее время Китай обладает ядерными средствами глобального масштаба наземного и морского базирования.

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