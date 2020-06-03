В Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария

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Трагедия в 11 км от города Аша (Челябинская область) произошла из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь – Урал – Поволжье. Примерно за три часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления.

В результате через метровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других легко-воспламеняемых веществ, которые скопились в низине в виде «газового озера».

Машинисты проходящих поездов предупреждали поездного диспетчера участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения.

3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени в момент прохождения встречных пассажирских поездов «Новосибирск – Адлер» и «Адлер – Новосибирск» произошел взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар.

Сила взрыва была такой, что за несколько километров от его эпицентра на центральной усадьбе колхоза «Красный восход» вылетели все стекла. Железнодорожные рельсы скрутило в немыслимые петли. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 7 полностью сгорели. Оставшиеся 26 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри.

В огне погибло 575 человек, 623 получили тяжелые ожоги и на всю жизнь остались инвалидами. В составе поезда, шедшего в Адлер, были два вагона с детьми, ехавшими в пионерский лагерь. Большинство из них сгорели.

В ходе расследования следственная группа установила, что причиной аварии стало некачественное выполнение «врезки обвода» на трубопроводе из Нижневартовска в Уфу.

Судебное разбирательство по делу аварии продолжалось шесть лет. К ответственности по делу было привлечено десять должностных лиц, в основном строителей.

В 1992 году на месте трагедии был сооружён восьмиметровый мемориал. Ежегодно у памятника жертвам катастрофы проходят траурные митинги.

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