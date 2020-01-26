В 1905 году в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз

26 января 1905 года на руднике «Премьер» в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г).

История его находки необычна. Управляющий рудником Фредерик Уэлс совершал свой вечерний обход, когда заметил яркий блеск и сверкание, исходившие из точки на стенке карьера. Уэлс с рабочим добрались до места не без труда – точка находилась в 9 метрах под верхней кромкой карьера. Но их усилия были щедро вознаграждены.

С первого же взгляда стало очевидно, что перед ними огромный алмаз, какого еще не видел свет. Он имел размеры 10×6,5×5 см и, как впоследствии выяснилось, являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Куллинан» он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Куллинана. Камень поражал всех не только своим размером, но и удивительной чистотой, полным отсутствием минеральных включений, пузырей и трещин.

Стоимость алмаза была так высока, что в течение ряда лет на него не находилось покупателя. Зато его смогли увидеть тысячи людей: «Куллинан» был выставлен на всеобщее обозрение в банке в Йоханнесбурге. Были даже предложения собрать деньги на покупку камня всенародно – по шиллингу с каждого жителя.

Но вмешались политики Трансваальской республики. Законодательная ассамблея постановила выкупить камень и принести его в дар королю Англии Эдуарду VII в знак примирения после Англо-бурской войны. Сделка состоялась в 1907 году. Камень был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен английскому королю ко дню его рождения 9 ноября 1907 года.

Современные эксперты-геммологи считают, что покупателям уникальный камень достался практически даром: по ценам того времени его стоимость составляла не менее 8 млн. фунтов, а сейчас стоимость «Куллинана» приравнивается к стоимости 94 тонн золота!

В 1908 году «Куллинан» решено было разбить на части и огранить. Для этого его отправили в Амстердам к знаменитым ювелирам братьям Асскор. Почти 4 года продолжалась огранка камней, которая была завершена в 1912 году. В результате из исходного камня получилось 105 бриллиантов общим весом 1 063,65 карата, то есть 34,25% от массы исходного камня. 9 самых крупных и знаменитых бриллиантов составляют гордость английской короны. Масса остальных 96 бриллиантов составляет 7,55 карата.

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