Унизить Мубарака: террористы взорвали Boeing 737 египетской авиакомпании

Вечером 23 ноября 1985 года рейсом 648 из аэропорта Афин (Греция) в столицу Египта Каир отправился авиалайнер Boeing 737 компании EgyptAir. На борту находились 10 членов экипажа и 98 пассажиров (по другим источникам, пассажиров было 89 (не считая террористов) и 6 членов экипажа).

Спустя некоторое время после взлета с кресел поднялись 5 человек. Они заявили, что лайнер захвачен, приказали лететь вместо Египта на Мальту. Преступники были вооружены пистолетами и гранатами. Сделав угрожающее заявление, молодые люди направились к кабине пилотов. Используя бортовой специнвентарь, террористы взломали дверь в кабину. Затем воздушные пираты начали пересаживать заложников. В переднюю часть салона возле дверей, где можно было ожидать атаки, поместили израильтян, американцев, австралийцев, канадцев, французов и испанцев. В середину попали пассажиры из «нейтральных» стран — греки и филиппинцы, не вызывавшие у террористов ни вражды, ни симпатии. Сзади, т.е. в месте, которое казалось им относительно безопасным, террористы посадили детей и арабов.

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В ходе пересадки произошло первое кровопролитие. Данный самолет, подобно всем остальным авиакомпании EgyptAir, использующимся в зарубежных рейсах, сопровождала вооруженная охрана, замаскированная под обычных пассажиров. В тот день на борту самолета их было четверо. Следуя инструкциям, они ничего не делали до полного прояснения обстановки. Позже их действия оправдали, поскольку, когда численность и вооружение бандитов стали известны, шансы на успех в случае попытки их нейтрализации были очень малы. Тем не менее, один из секьюрити, воспользовавшись сумятицей в результате перемещения людей, достал пистолет и выстрелил в ближайшего угонщика. Но бандиты были начеку, агента буквально накрыл шквал пуль. Некоторые из них прошили навылет корпус лайнера. Стремясь уменьшить разницу давления и спасая людей от декомпрессии в салоне и разрушения обшивки судна, пилот направил самолет резко вниз, выровняв его только на высоте в две тысячи метров. В ходе самостоятельных действий охранник получил тяжелые пулевые ранения, террорист отделался лишь царапиной.

В 20:05 капитан «Боинга» попросил по радио администрацию аэродрома Лука под Валлеттой разрешить ему приземлиться, но мальтийцы отказали и, желая избавиться от неудобного гостя, погасили все посадочные огни. Однако самолет уже не имел горючего и был вынужден садиться. В полной темноте пилоты посадили самолет на стартовой полосе, промчавшись буквально в нескольких сантиметрах от стоявшего там самолета сингапурских авиалиний.

Почти одновременно с ним здесь же приземлились два египетских военно-транспортных самолета С-130 «Геркулес», на борту которых в полной боевой готовности находились двадцать пять спецназовцев из антитеррористической группы «Сака». Они немедленно стали готовиться к штурму самолета и освобождению заложников. Власти Мальты и прибывшие представители правительства Египта вступили в переговоры с террористами. В ходе переговоров были освобождены 11 пассажиров и 2 стюардессы.

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Террористы не выдвигали никаких требований, им не нужны были ни деньги, ни освобождение из египетской тюрьмы своих соратников, ни выполнение каких-либо политических требований. Заложники были захвачены с единственной целью — их уничтожения. Таким образом террористы рассчитывали «унизить в глазах всего мира» президента Египта Хосни Мубарака, который в этом случае должен был взять на себя моральную ответственность за гибель невинных людей. Один из участников переговоров с бандитами на предложение решить дело миром услышал истошный вопль одного из боевиков: «Будь проклят Мубарак!». К тому времени террористы, как и обещали, начали методично казнить захваченных ими пассажиров. Они застрелили и выбросили на взлетно-посадочную полосу аэродрома трупы двух граждан Израиля и трех евреев — граждан США. Дальше медлить со штурмом было нельзя. Египетские спецназовцы заняли исходные позиции вокруг «Боинга» и стали ждать сигнала о начале операции по освобождению заложников. Однако еще перед штурмом произошла ошибка, лишившая спецназ важнейшего условия успеха операции — элемента внезапности. Над входом в терминал аэропорта горел единственный фонарь, и он внезапно погас, что насторожило террористов. Египтяне позже упрекали в этом персонал, но мальтийцы утверждали, что выполняли именно их распоряжение. Этот случай за несколько секунд до начала операции привел похитителей в состояние боевой готовности.

Первая группа атакующих ворвалась внутрь через багажный люк и люк в полу в пассажирском салоне. Вторая — через взорванные двери аварийного выхода над крылом. Обе стороны открыли огонь, причем террористы успели также бросить несколько гранат. В ходе короткого боя четверо из пяти террористов были убиты. Но из-за взрыва гранат в салоне начался пожар, и пламя почти мгновенно охватило весь салон. В результате большая часть заложников погибла. Выжили только 37 человек, включая пилотов. Погибли 59 пассажиров. Многие спецназовцы в ходе штурма и пожара получили серьезные ранения и ожоги.

Пресса крайне отрицательно для египетских солдат комментировала ход событий, объявив их ответственными за жертвы. Однако вскрытие показало, что большинство пассажиров погибло не из-за перестрелки, а вследствие отравления дымом.

Несмотря на то, что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность, это деяние приписывают организации Абу Нидаля, одного из опаснейших террористов мира. Выживший террорист Омар Ресак (Omar Rezaq) был осужден в 1989 году и приговорен к 25 годам тюрьмы на Мальте. Отсидев семь лет, Ресак под псевдонимом жил в Гане. В июле 1993 года, направляяб в Нигерию, был арестован агентами ФБР и передан властям США. В июле 1996 года был приговорен к пожизненному заключению за воздушное пиратство.

Источник – РИА Новости