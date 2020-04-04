Создана Организация Североатлантического договора (НАТО)

По словам генерального секретаря НАТО (2009–2014) Андерса Фог Расмуссена, организация была создана для защиты Европы от советского вторжения.

Подписав весной 1948 года Брюссельский договор, западноевропейские страны – Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция – создали общую систему обороны. Затем последовали переговоры с США и Канадой о создании единого Североатлантического союза.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне правительствами 12 европейских и североамериканских государств был подписан Североатлантический договор, что стало датой создания НАТО.

Изначально членами Организации Североатлантического договора, НАТО стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Исландия.

НАТО – международная политическая и военная организация, которая расширялась восемь раз. В 1952 году в нее вступили Греция и Турция, через три года – Германия (ФРГ; с 1990 года – объединенная Германия), в 1982 году – Испания, в 1999 году – Венгрия, Польша, Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, в 2009 году – Албания и Хорватия. В 2017 году в состав НАТО вошла Черногория, в 2020-м – Северная Македония. Россия не является членом НАТО, но сотрудничает с организацией по ряду проектов.

Декларируемой целью организации является «обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе». Согласно уставу НАТО, она открыта для вступления новых членов, способных развивать принципы договора и вносить свой вклад в коллективную безопасность.

Среди обозначенных направлений деятельности – развитие международного сотрудничества и действия, направленные на предотвращение конфликтов между ее членами и членами-партнерами, защиту ценностей демократии, свободы личности, экономики свободного предпринимательства и верховенства закона.

Высший руководящий орган НАТО – Североатлантический совет, чисто военными вопросами занимается Комитет военного планирования. Официальные языки НАТО – английский и французский, а штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе (Бельгия).

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