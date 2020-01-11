Совнарком принял декрет о введении продразверстки

Продовольственная разверстка (продразверстка) – система заготовок сельскохозяйственных продуктов. Заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды.

Впервые продразверстка была введена в Российской империи 2 декабря 1916 года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система государственных закупок на свободном рынке.

В связи с низким поступлением хлеба по государственным заготовкам и продразверстке, 25 марта 1917 года Временное правительство ввело хлебную монополию, предполагавшую передачу всего объема произведенного хлеба за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды. Хлебная монополия была подтверждена властью Совета народных комиссаров Декретом от 9 мая 1918 года.

Повторно продразверстка была введена Советской властью на всей территории страны 11 января 1919 года в критических условиях гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 года продовольственной диктатуры. Продразверстка стала частью комплекса мероприятий, известных в истории как политика «военного коммунизма».

В заготовительную кампанию 1919-1920 хозяйственного года продразверстка распространилась не только на хлеб, но и на картофель, мясо, а к концу 1920 года – почти на все сельхозпродукты. Методы, применяемые при заготовках в период продовольственной диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в вооруженные выступления крестьян.

21 марта 1921 года продразверстка была заменена продналогом, что стало основной мерой перехода к политике НЭПа.

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