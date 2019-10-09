Совершено первое восхождение на Арарат

Гора Арарат — стратовулкан, расположенный в Турции на территории ила Ыгдыр по правому берегу среднего течения реки Аракс, в 16 км от иранской и в 32 км от армянской государственной границы.

Согласно Библии к вершине гор Араратских пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, насадил виноградную лозу и напился перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало виноделию. Данная трактовка, признанная ошибочной в науке, дала толчок происхождению различных исследований, отождествляющих Арарат и территорию, на которой гора находится, с легендой о Ное. По верованиям местного населения (курдов, татар, персов, армян и турок) даже попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным.

9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м) западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России. Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России.

Помимо его ассистентов и проводников в отряд также входил 24-летний этнограф Хачатур Абовян, будущий основоположник новой армянской литературы. На сегодняшний день практически любой желающий может совершить восхождение на Арарат.

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