Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре

К числу пионеров воздухоплавания относятся братья Монгольфье, которые были одержимы идеей создания летательного аппарата, с целью поднять человека в воздух. Первый полет такого аппарата без человека — воздушного шара, наполненного горячим дымом — состоялся 5 июня 1783 года.

Построенный ими новый шар был крупнее: высота 22,7 метра, диаметр 15 метров. В нижней его части крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. Но король Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете.

‡агрузка...

Тогда в первый в истории свободный полет на воздушном шаре, построенном братьями Монгольфье, отправились химик Жан Франсуа Пилатр де Розье вместе со своим другом маркизом Франсуа д’Арландом.

Наполненный горячим воздухом шар поднялся из сада замка де ла Мюэт в западном пригороде Парижа 21 ноября 1783 года. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут покрыли расстояние в 9 км, а затем благополучно приземлились в открытой местности вблизи дороги на Фонтенбло.

Полет сам по себе был замечательным событием, но помимо этого он как бы подытоживал крупнейшее достижение химии: отказ от флогистонной теории строения вещества, рухнувшей, когда оказалось, что различные газы имеют разный вес.

реклама

С первыми полетами пилотируемых и беспилотных воздушных шаров тесно связаны имена четырех выдающихся химиков — Джозефа Блэка, Генри Кавендиша, Джозефа Пристли и Антуана Лавуазье, чьи работы открыли путь к ясному пониманию химической природы материи. В последующие годы в Европе было совершено множество полетов на воздушных шарах.

Источник