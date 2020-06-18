Самолет C-124 разбился в Татикаве

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Крушение самолета C-124 в Татикаве – авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 18 июня 1953 года. Douglas C-124A-DL Globemaster II перевозил военнослужащих из Татикавы в Сеул, когда спустя минуту после взлёта командир сообщил об отказе двигателя. Но при попытке вернуться, самолёт потерял управление, врезался в землю и взорвался, при этом погибли 129 человек. В истории авиации это первая катастрофа в которой погибли свыше ста человек.

Группе военных предстоял перелёт из Татикавы в Сеул. В основном это были лётчики, которые после пятидневного отдыха возвращались в Южную Корею, где в это время вовсю шли военные действия. Под посадку изначально был дан Douglas C-124A-DL борт 51-146, однако из-за проблем с двигателем его заменили на борт 51-0137. Данный C-124A-DL с номером 51-0137 относился к 374 транспортной группе и был оборудован четырьмя двигательными установками Pratt & Whitney R-4360-20WA. Его экипаж состоял из 7 человек, командиром которого был майор Герберт Воруз-младший возрастом 37 лет и имевший налёт свыше 6000 часов. Вторым лётчиком был майор Роберт Маккорл , а третьим — майор Пол Кеннеди. Всего на борту находились 122 пассажира. Небо в это время было затянуто низкими облаками, а видимость составляла 2,5 километра. После получения разрешения на взлёт, в 16:31 C-124 покинул авиабазу Татикава.

Но спустя минуту после взлёта, когда самолёт начал выполнять левый разворот, загорелся двигатель № 1 (крайний левый). Командир Воруз сообщил наземному диспетчеру, что они отключили двигатель и возвращаются в Татикаву. Диспетчер спросил, нужен ли экипажу радиолокационный контроль за заходом, на что командир дал положительный ответ. Затем диспетчер услышал, как тот прокричал бортинженеру: Добавь режим. Далее диспетчер спросил, сможет ли экипаж поддерживать постоянной высоту, на что в ответ прозвучало: Роджер. Когда же диспетчер спросил, объявляет ли экипаж чрезвычайное положение, ответа уже не прозвучало, а в 3,2 милях к востоку-северо-востоку от аэродрома отметка самолёта исчезла с экрана радиолокатора.

В 16:34 самолёт с опущенным носом в 3,5 милях (5,6 километра) от аэродрома врезался в арбузную бахчу и взорвался. По свидетельствам очевидцев, двигатели на правой стороне крыла (№ 3 и 4) при этом ещё некоторое время продолжали работать.

По показаниям очевидцев, на месте падения был найден ещё живой радист Джон Джордан-младший, но он умер от полученных ран до прибытия врачей. В 16:50 военное командование было извещено о катастрофе, после чего к месту падения вылетел Sikorsky H-19 под командованием подполковника Теодора Татума-младшего. В 17:13 вертолёт приземлился 150 футах (45 метров) от места падения. Осмотр подтвердил, что никто не выжил в катастрофе. Один из погибших, Карл Стил, был обнаружен в одном из небольших отсеков крыла позади двигателя № 1, где, вероятно, оказался при проверке пожара двигателя. На земле никто не погиб, лишь один из рабочих бахчи получил ожоги рук.

Со 129 погибшими эта авиационная катастрофа была первой в истории авиации, в которой погибли свыше 100 человек. Происшествие получило резонанс в мире, но со временем забылось.

На момент событий катастрофа в Татикаве являлась крупнейшей в мире, до столкновения DC-8 и Locheed Constellation над Нью-Йорком в 1960 году (134 погибших), с участием одного самолёта, до катастрофы Boeing 707 в Париже в 1962 году (130 погибших), и на территории Японии, до катастрофы Boeing 727 под Токио в 1966 году (133 погибших).

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