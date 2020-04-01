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Родился Владимир Познер

Советский и российский журналист, телеведущий, писатель Владимир Владимирович Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже, его отец Владимир Александрович Познер был эмигрантом из России, а мать Жеральдин Люттен – француженкой.

В 1940 году после оккупации Франции семья переехала в США, в 1949 году в ГДР, а в 1952 – в СССР. В 1958 году Владимир окончил биолого-почвенный факультет МГУ.

С 1959 по 1961 год он работал секретарем у Самуила Яковлевича Маршака, начал публиковать свои прозаические и поэтические переводы. С 1961 года Познер работал в Агентстве Печати «Новости», затем – в Комитете по телевидению и радиовещанию СССР в качестве комментатора главной редакции радиовещания на США и Англию в программе «Голос Москвы». До конца 1985 года был ведущим ежедневной радиопередачи на английском языке.

Как телеведущий он стал известен и популярен в 1985 году после проведения вместе с Филом Донахью телемоста Ленинград – Сиэтл. В 1986 году он стал лауреатом премии Союза журналистов СССР.

С 1991 по 1997 год Познер жил в США, ежемесячно прилетая в Москву для записи телепрограмм «Мы» и «Человек в маске». В эти же годы он был соведушим на канале CNBC (США) в программе «Познер и Донахью».

С 1994 по 2008 годы являлся президентом Академии российского телевидения. В этот же период им был создан ряд авторских передач и фильмов. В настоящее время ведёт авторскую программу «Познер» на Первом канале, а также участвует и в других телепроектах и программах.

Владимир Познер имеет тройное гражданство: Россия, США, Франция. В совершенстве владеет французским и английским языками. В 2004 году, вместе со своим братом Павлом, он открыл в Москве французский ресторан «Жеральдин».

Кавалер Ордена Почетного легиона — он награжден орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также является многократным лауреатом ТЭФИ.

Помимо работы на телевидении Владимир Познер также известен как писатель, он является автором нескольких книг, в том числе и на английском языке. А еще автором туристическо-познавательного многосерийного фильма о разных странах. Живёт и работает в Москве.

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