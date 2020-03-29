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Родился Станислав Говорухин

981208 28.10.2011 Кинорежиссер Станислав Говорухин во время церемонии прощания с сыном - режиссером-документалистом Сергеем Говорухиным в московском Доме кино. Сергей Пятаков/РИА Новости

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (сегодня это территория Пермского края). Семья жила бедно, так как мать содержала двоих детей одна, отец был репрессирован.

Станислав учился на геологическом факультете Казанского государственного университета, но по специальности работал недолго – увлекся кинематографом. Он стал основателем первой студии телевидения в Казани.

В 1961 году он поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Дипломной работой режиссера стал фильм «Вертикаль». В период с 1966 по 1988 год Говорухин работал в Одессе на студии художественных фильмов. Был одним из организаторов Международного фестиваля «Золотой Дюк», потом работал на «Мосфильме».

За свою профессиональную карьеру Говорухин снял более 20 фильмов, наиболее известные из них — «Вертикаль» (1967), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003), «Пассажирка» (2009), «Weekend» (2013), «Конец прекрасной эпохи» (2015) и другие.

Как актер он снялся в ряде фильмов, среди которых — «Асса», «Среди серых камней», «Сукины дети», «Орёл и решка», «9 рота» и другие. Также он является автором нескольких книг и ряда сценариев к таким известным картинам, как: «Пираты XX века» (1979), «Вторжение» (1980), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Тайны мадам Вонг» (1986) и др.

Большой общественный резонанс вызвали его документальные фильмы «Так жить нельзя» (1990) и «Россия, которую мы потеряли» (1992).

Помимо кинематографа Говорухин увлекался живописью, являлся почётным членом Российской академии художеств (РАХ). Его любимый жанр — лирический пейзаж в традициях русской живописной школы. С середины 1990-х годов на разных выставочных площадках столицы неоднократно проходили персональные выставки его живописных работ.

Еще в начале 1990-х годов Говорухин пришел в большую политику. В декабре 1993 года его избрали депутатом в Государственную Думу, он занимал пост председателя комитета Госдумы по культуре и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Также в последние годы Говорухин являлся художественным руководителем киностудии «Вертикаль» киноконцерна «Мосфильм», возглавлял Благотворительный фонд социальной защиты ветеранов кинематографа и студентов киношколы «Киноцентр», являлся членом Совета Международного русского клуба.

Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Украинской ССР, почётный член Российской академии художеств — Станислав Сергеевич был обладателем большого количества общественных и кинематографических наград.

Скончался Станислав Сергеевич Говорухин 14 июня 2018 года в Москве, после продолжительной болезни.

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