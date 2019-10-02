Родился Петр Гальперин

Советский психолог, Заслуженный деятель науки РСФСР Петр Яковлевич Гальперин родился 2 октября 1902 года в Тамбове. Окончил Харьковский медицинский институт (1926). В 1926-1941 годах он работал в Харьковской Психоневрологической академии, вел педагогическую работу в Харькове и Донецке.

В первые годы Великой Отечественной войны Гальперин был начальником лечебной части эвакогоспиталя в Свердловской области. С 1943 года он работал в МГУ им. М.В.Ломоносова — доцент, профессор (с 1966), зав. кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ (с 1971), профессор-консультант (с 1983).

Гальпернин является одним из ведущих отечественных ученых в области общей, возрастной и педагогической психологии, автор всемирно известных теорий и подходов. Им выдвинуто оригинальное понимание предмета психологического исследования и специфики психического развития человека. Развивая мировоззренческие традиции отечественной психологии, Петр Яковлевич аргументировано выдвинул и развил положение о преимуществе целенаправленного формирования как базового метода психологического исследования.

Всемирную известность завоевала выдвинутая Гальпериным теория планомерно-поэтапного формирования умственной деятельности человека. В качестве теорий второго уровня Гальперин выдвигает и экспериментально обосновывает теорию языкового сознания, теорию внимания, ряд других частных психологических теорий, вошедших в золотой фонд отечественной науки. Учение о предмете психологии, объективной необходимости психики, об основных закономерностях ее развития в фило– антропо– и онтогенезе, о закономерностях формирования идеальных действий, образов и понятий как элементов психической деятельности – вот основные составляющие психологической концепции Гальперина.

Гальперин создал не знающее аналогов в современной науке о человеке психологическое мировоззрение. Его подходы и теории не раз становились предметом специальных симпозиумов и круглых столов международных и национальных конгрессов и конференций.

Скончался Петр Яковлевич Гальперин 25 марта 1988 года в Москве.

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