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Родился Крис Кельми

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Советский и российский рок и поп-музыкант, композитор Крис Кельми (настоящее имя – Анатолий Арьевич Кельми) родился 21 апреля 1955 года в Москве. Играть на фортепиано он начал с четырёхлетнего возраста.

В 1969 году Анатолий оканчивает музыкальную школу имени Дунаевского по классу фортепиано, а в 1977 году защищает диплом в Институте инженеров транспорта в Москве и обучается до 1980 года в аспирантуре. В 1983 году становится студентом эстрадного факультета училища имени Гнесиных. Его педагогом был Игорь Бриль.

В 1970 году Кельми формирует свой первый коллектив «Садко». В 1979 году образовывается группа «Автограф», которая уже в следующем году занимает второе место на рок-фестивале в Тбилиси, уступив первенство лишь «Машине времени» Макаревича. Затем группа меняет своё название на «Рок-ателье» и участвует в постановке 4 спектаклей в Ленкоме у Марка Захарова, в том числе и знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось».

В 1987 году Крис Кельми и его ансамбль работают в филармонии города Йошкар-Ола и в театре песни Аллы Пугачевой, где Крис участвует в постановке первых «Рождественских встреч» и вместе с «Рок-ателье» выступает с концертами по стране и за рубежом, на фестивале Lesien Rock Festival.

С 2000 года Кельми начинает выступать как сольный исполнитель с такими популярными песнями как «Старый волк», «Леди блюз», «Усталое такси», «Две свечи на ветру», суперхитом «Ночное рандеву» и другими и записывать альбомы. Всего в дискографии музыканта более 10 альбомов.

Как композитор он известен своими песнями «Ночное рандеву», «Усталое такси», «Замыкая круг», «Ей парень не торопись», мюзиклом «Пес в сапогах» и спектаклем «Ленкома» «Люди и птицы».

Помимо музыкального творчества Крис Кельми участвовал в различных теле- и радиопроектах, а также увлекался футболом и был постоянным участником теннисных турниров «Большая Шляпа».

Крис Кельми скончался 1 января 2019 года в возрасте 64 лет от сердечного приступа в одной из больниц Наро-Фоминска (Московская область).

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