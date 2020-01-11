Родился Константин Хабенский

Российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург). С 1981 по 1985 семья Константина жила в Нижневартовске. После окончания 8-го класса Хабенский поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но, проучившись три года, понял, что эта специальность не для него.

Константин стал работать, поменял несколько профессий: полотера, дворника, уличного музыканта, монтировщика в театре-студии. Затем он окончил Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии (мастерская В.М. Фильштинского).

Во время учебы стал играть в театре, в том числе крупные роли: Ломова в водевиле «Шутки» Чехова, несколько ролей в постановке «Время Высоцкого», канатоходца Матто в «Дороге» по Феллини, Чебутыкина в «Трех сестрах» Чехова. В 1994 году состоялся дебют Хабенского в кино – эпизодическая роль в фильме «На кого Бог пошлет».

После окончания института он работал в театрах и ведущим на телевидении, продолжал сниматься в кино. Наиболее запомнились роли Хабенского в картинах: «Женская собственность» Дмитрия Месхиева (за роль в этом фильме Хабенский получил премию в номинации «Лучшая мужская роль» на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино»), драмах «Хрусталев, машину!» и «Наташа», сериалах «Убойная сила», «Есенин», «Метод» и «Троцкий», фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Статский советник», «Особо опасен», «Выкрутасы», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмирал», «Белая гвардия», «Географ глобус пропил», «Чёрное море», «Коллектор», «Троцкий» и других.

Всего в фильмографии актера около 50 киноролей. Востребован Хабенский и в театре — он играет на сцене МХТ им. А.П. Чехова в спектаклях: «Калигула», «Клоп», «Утиная охота», «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера» и других. В 2018 году Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссёра, поставив фильм «Собибор» и исполнив в нём главную роль.

Народный артист России, лауреат различных кинематографических и театральных премий – Константин Хабенский сегодня продолжает активную творческую карьеру. А еще он известен своей общественной деятельностью. Хабенский является основателем благотворительного фонда для детей, больных раком, а также – студий творческого развития во многих российских городах.

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