Родился Иммануил Кант

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Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (сейчас Калининград). Четвертый ребенок в небогатой семье шорника, он учился сначала в гимназии, затем в университете Кенигсберга. Из-за сложного материального положения в результате смерти отца оставляет учебу, занимается преподавательской деятельностью.

В течение девяти лет Кант жил и работал домашним учителем в аристократических семьях, что давало материальные средства для занятий философскими исследованиями. Первый труд Канта (космогоническая гипотеза) был разработан с 1747 по 1755 год.

В 1755 году получил звание приват-доцента университета. Следующие пятнадцать лет, в ожидании профессуры, служил в Кенигсбергской дворцовой библиотеке в должности помощника библиотекаря. После получения степени доктора наук преподавал в течение 40 лет. В 1770 году получил должность профессора логики и метафизики в родном университете.

Кант работал над решением четырех задач: метафизики, морали, религии, антропологии. Главными работами в области гносеологии, этики, эстетики, благодаря которым идеи Канта широко распространились, были «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения».

В теории познания Кант выделил категории: количества, качества, отношения, модальности. Этика в биографии Канта рассматривалась с двух позиций: человека, как явления и вещи в себе. В эстетике великого философа выделяются идеи прекрасного, возвышенного (динамического, математического).

Скончался Иммануил Кант 12 февраля 1804 года в Кенигсберге.

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