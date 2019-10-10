Родился Фритьоф Нансен

Норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат Фритьоф Нансен родился 10 октября 1861 года неподалеку от Кристиании (ныне Осло). Уже в 20 лет он принял участие в плавании по Северному Ледовитому океану на одном из судов тюленепромышленной компании. Путешествие имело решающее значение для направления его последующей деятельности. В 1883 году, после окончания университета, он совершает путешествие в воды Гренландии на зверобойном судне «Викинг». Вернувшись, Нансен ставит перед собой труднейшую задачу – переход через всё ледяное плато Гренландии от восточного берега её до западного.

Экспедиция отправилась в путь в 1888 году. Вместе с пятью товарищами 3 октября 1888 года он достиг западного побережья, совершив первый переход через льды Гренландии. Во время всего путешествия Нансен и его спутники вели метеорологические наблюдения и собирали научные материалы. Они вернулись в Норвегию и были чествуемы всей нацией. Закончив с анализом полученных результатов, Фритьоф приступил к подготовке к еще более смелой и грандиозной экспедиции — к Северному полюсу.

Прежние наблюдения убедили его в существовании сильного восточно-западного течения, которое должно было направляться от Сибири к Северному полюсу и далее к Гренландии. Нансен разработал проект судна («Фрам»), достаточно сильного для того, чтобы выдержать ледовое сжатие. План заключался в плавании этого судна по Северо-восточному проходу к Новосибирским островам, где оно должно было вмерзнуть во льды. Команда должна была остаться на борту судна, пока оно дрейфовало бы вместе со льдами к Северному полюсу и проливам между Шпицбергеном и Гренландией.

Экспедиция стартовала в июне 1893 года. К сентябрю «Фрам» прочно вмерз в паковый лед. Нансен и его команда приготовились к дрейфу к Гренландии. Дрейф «Фрама» шел не так близко к полюсу, как надеялся Нансен. Он предпринял попытку броска к полюсу, и в марте 1895 года в сопровождении Йохансена покинул корабль. Они не достигли полюса, но подошли к нему ближе, чем все предыдущие путешественники. Через три месяца Нансену и Йохансену удалось добраться до Земли Франца-Иосифа, где они зазимовали в выстроенной ими из шкур моржей и камней землянке. Летом 1896 года туда прибыла английская экспедиция Джексона, на судне которой он и вернулся 13 августа домой, пробыв в Арктике три года. Ровно через неделю в Норвегию вернулся и «Фрам», блестяще закончивший свой исторический дрейф.

Несколько лет Нансен занимался обработкой результатов экспедиции и написал ряд работ, занимаясь одновременно общественной деятельностью. Он был послом Норвегии в Великобритании, представителем Норвегии в США, в 1920-1921 годах верховным комиссаром Лиги наций по делам репатриации военнопленных из России. В 1921 году по поручению Международного Красного креста создал комитет «Помощь Нансена» для спасения голодающих Поволжья.

В 1922 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Умер Нансен в Люсакере близ Осло 13 мая 1930 года, переутомившись после лыжной прогулки.

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