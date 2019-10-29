Родился Евгений Примаков

Советский и российский государственный и политический деятель, ученый Евгений Максимович Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Об отце его мало что известно, как вспоминал в мемуарах сам Примаков, тот рано ушел из семьи, сменил фамилию, в 1937-м был репрессирован и сгинул в ГУЛАГе. Мама Анна Яковлевна работала акушером-гинекологом. Вскоре после рождения сына она вернулась в Тифлис, где жила ее семья. В Грузии Евгений окончил школу, после чего поступил в Московский институт востоковедения, который окончил по специальности «страновед по арабским странам», а затем была аспирантура экономического факультета МГУ. В 1956 году он был принят научным сотрудником в Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), который возглавил спустя 30 лет.

Научная карьера Примакова развивалась успешно, он стал доктором наук, профессором, членом-корреспондентом, а в 50 лет и академиком АН СССР. В 1960-е годы он работал корреспондентом газеты «Правда» на Ближнем Востоке, где познакомился со многими известными политическими деятелями.

Политическая карьера Примакова началась в том возрасте, когда большинство людей выходят на пенсию. В 1989 году его избрали на должность Председателя Совета Союза Верховного совета СССР. Затем был членом Совета при первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве. После августовского путча 1991 года, когда к власти пришел Борис Ельцин, а сам Советский Союз стал разваливаться, Примакова был назначен начальником Первого управления КГБ СССР (внешняя разведка), а после реорганизации он стал первым директором Федеральной службы внешней разведки. В сложное время ему удалось сохранить кадровый костяк этой спецслужбы и обеспечить ее грамотную работу.

В 1996 году Примакова назначают министром иностранных дел РФ – на этой должности он сразу отказался от проамериканской политики своего предшественника. В 1998 году Государственная Дума большинством голосов утвердила Евгения Максимовича Председателем Правительства РФ. Его деятельность на этом посту получила одобрение большинства населения России благодаря стабилизации в экономике. Также на весь мир стала известна, так называемая, «петля Примакова», когда, летя на переговоры в США, он приказал развернуть самолет обратно в Москву, узнав о начале бомбардировок Сербии американскими ВВС. В мае 1999 года его неожиданно отправили в отставку, что связывали с большой популярностью Примакова в народе и недоверием к нему окружения Ельцина. Но даже после отставки Евгений Максимович не оставил своей активной политической деятельности, став лидером блока «Отечество – Вся Россия». Он считался наиболее вероятным кандидатом на должность Президента России, но история рассудила иначе – Евгений Максимович в итоге не выдвинул свою кандидатуру и главой страны стал Владимир Путин. Последние годы своей жизни Примаков руководил Торгово-Промышленной палатой РФ.

Яркий государственный деятель и политик Евгений Максимович был награжден многими государственными наградами и премиями, в том числе и иностранных государств. Он является автором большого количества книг и статей, которые переиздавались и за рубежом.

26 июня 2015 года Евгений Максимович Примаков скончался в Москве, после тяжелой болезни, в возрасте 85 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.

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