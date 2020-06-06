Суббота, 6 июня, 2020
9.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Родился Александр Пушкин

Алексей Агеев
-

Александр Сергеевич Пушкин родился (26 мая) 6 июня 1799 года в Москве, в семье небогатого дворянина, потомка старинного боярского рода. С раннего возраста Пушкин воспитывался в литературной среде. Отец его был ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был поэтом. Дом Пушкиных посещали Карамзин, Жуковский, Дмитриев.

С 1811 года стал учиться в Царскосельском Лицее, который сыграл большую роль в становлении личности Пушкина. Лицейские друзья – Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг навсегда остались верными и близкими поэту друзьями. В Лицее Пушкин начал писать стихи, в 1814 году было опубликовано первое стихотворение «К другу стихотворцу».

После окончания Лицея Александр в 1817 году переехал в Петербург и был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Он вращался в светском обществе, в литературном окружении, посещал балы, театры. В 1820 году закончил поэму «Руслан и Людмила» – первое крупное произведение.

За эпиграммы, быстро распространявшиеся по Петербургу, в 1820 году Пушкин был отправлен в южную ссылку. Он жил в Екатеринославе, Кишиневе, Одессе. В этот период им были написаны романтические южные поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», а в 1823 году он начал работу над романом в стихах «Евгений Онегин».

В 1824 году Александр был отправлен в северную ссылку в имение родителей Михайловское. Там он продолжал работу над «Евгением Онегиным», писал «Бориса Годунова», стихотворения.

В Михайловском поэта навещали друзья, он вёл переписку. Там застало его известие о восстании декабристов, в котором участвовали многие друзья поэта, и об их казни.

В 1826 году Николай I вызвал Пушкина в Москву, обещая покровительство. Но свобода, предоставленная царем, была недолгой. Уже в 1828 году вышло постановление Государственного совета о надзоре над Пушкиным.

В 1830 году Александр Сергеевич посватался к Наталье Гончаровой. Перед женитьбой он уехал в имение в Болдино, где вынужден был задержаться из-за карантина. Этот период в творчестве Пушкина называют Болдинской осенью – из-под пера поэта вышло много произведений самых разных жанров.

В 1831 году Пушкин женился и переехал в Петербург. В эти годы он много работал в архивах, писал произведения на исторические темы. Это «Дубровский», «Капитанская дочка», «История Пугачева». Пушкин общался с Белинским, Гоголем, с художниками.

(27 января) 8 февраля 1837 года Александр Сергеевич Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, был смертельно ранен и скончался (29 января) 10 февраля в своем доме на Мойке в Петербурге. Похоронен поэт был на территории Святогорского монастыря Псковской губернии.

Источник

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Академии ФСИН России в Рязани заложили камень в основание нового храма-часовни

Новости Рязани
Состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового храма-часовни в честь Преподобного Сергия Радонежского – покровителя образования, учащихся и воинов.
Узнать больше

В Рязани скончалась женщина с коронавирусом

Новости Рязани
В реанимации пациентка в общей сложности провела 27 дней, её дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 5 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 5 июня. https://youtu.be/u8vujxG1Hck За...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Академии ФСИН России в Рязани заложили камень в основание нового храма-часовни

Новости Рязани
Состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового храма-часовни в честь Преподобного Сергия Радонежского – покровителя образования, учащихся и воинов.
Узнать больше

В Рязани скончалась женщина с коронавирусом

Новости Рязани
В реанимации пациентка в общей сложности провела 27 дней, её дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 5 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 5 июня. https://youtu.be/u8vujxG1Hck За...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+