Родилась Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель и актриса, общественный деятель Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Германии, в городе Райнберг, росла в Дюссельдорфе в семье юриста и домохозяйки. Супруги Шиффер воспитывали своих троих детей (Клаудия – старшая) в строгости. Клаудия собиралась пойти по стопам отца – стать юристом, а пока занималась балетом и играла на фортепьяно.

В модельный бизнес попала в 1987 году после того, как познакомилась в ночном клубе с директором модельного агентства Metropolitan – Мишелем Леватоном. Клаудия переехала в Париж и снялась для обложки журнала Elle. После этого последовал выгодный контракт на показ моделей от дома Chanel. Контракт с Chanel, рекламная кампания для Guess Jeans, несколько долгосрочных контрактов с Revlon сделали её одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

За модельную карьеру Клаудия появилась на обложках журналов около 900 раз. Немецкие СМИ постоянно вносят её в список самых богатых женщин Германии. За каждый рабочий день она получала около 50 тысяч долларов. Журнал «Форбс» оценивает её состояние в 55 миллионов долларов. В 1995 году Клаудия Шиффер объявлена самой красивой девушкой в мире по версии журнала Paris Match. В 1997 году Клаудия подписала контракт с французской фирмой L’Oreal для продвижения её линии продуктов Elseve по уходу за волосами.

В начале 1990-х представители Шиффер объявили о её помолвке с американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом, но свадьба так и не состоялась. В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудия вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссёра Мэттью Вона – сына графа Джорджа Альберта Харли де Дрюммонда, который, в свою очередь, был крёстным сыном короля Георга VI. У пары трое детей – сын и две дочери.

Помимо модельного бизнеса Клаудия Шиффер пробовала свои силы и в кинематографе, снявшись в нескольких фильмах. Также она занимается и общественной деятельностью, являясь послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

Источник: https://www.calend.ru/persons/5262/