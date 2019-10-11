Празднуется День Республики Башкортостан

11 октября Башкортостан празднует День Республики — День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.

День Республики является выходным, и в этот день во всех городах и районах проходят праздничные мероприятия — торжественные выступления представителей власти и общественности, праздничные концерты, выступления творческих коллективов, конные скачки, ярмарки, народные гуляния, различные шоу, салюты и фейерверки.

Республика Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа Российской Федерации и является частью Уральского экономического района. Она граничит с Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областями. Столица Республики является город Уфа.

Этот край имеет очень древнюю историю — люди здесь жили за 10 тысяч лет до нашей эры. О башкирах писал еще древнегреческий историк Геродот, называя их «самостоятельным народом». От названия проживающего в этой местности коренного народа и получила имя образованная здесь страна — Башкортостан. Русское (славянское) наименование страны — Башкирия — утвердилось позднее, в конце 16 века, когда башкиры добровольно вошли в состав России.

Одна из главных достопримечательностей республики — памятник герою национального эпоса Салавату Юлаеву, расположенный в Уфе. Огромный монумент, который весит около 40 тонн, представляет собой застывшего в стремительном беге наездника. Несмотря на свой огромный вес, скульптура держится всего на трех опорных точках. Эта композиция, возведенная в 1967 году, и по сей день является самой крупной статуей всадника в России. Этот же величественный памятник украшает и герб республики.

Башкортостан славится не только архитектурными и скульптурными памятниками, созданными руками человека, но и творениями природы. Так, уникальным местом, которое старается посетить каждый приезжающий сюда турист, является национальный парк «Башкирия». Он представляет собой лесной массив площадью в 79 тысяч гектаров, где растет огромное количество растений, протекает несколько рек и находится знаменитое рукотворное «башкирское море» — Нугушское водохранилище площадью 25 квадратных километров.

Кстати, именно в Башкортостане в 1892 году частный предприниматель Иван Каньшин основал «Русскую Швейцарию» — кумысолечебницу, со временем превратившуюся в санаторий. В конце 2010 года эта местность получила официальный статус памятника природы.

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